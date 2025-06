Primavera, ufficializzato il calendario della stagione 2025-26: tutte le date

Tutto è già pronto. La stagione 2025-2026 per la Primavera è dietro l'angolo, come per la Prima squadra. La Lega Serie A ha ufficializzato le date del nuovo campionato Primavera 1, competizione a cui il Toro si presenterà con la guida del confermato tecnico Christian Fioratti. I granata inizieranno il campionato nell'impianto di Orbassano come fu per la scorsa stagione, l'obiettivo dichiarato da Ludergnani è spostarsi al Robaldo idealmente per gennaio 2026. Di seguito tutte le date, ricordando che di settimana in settimana le società potranno chiedere variazioni di giorno e orario sulla base delle proprie esigenze.