Primavera, Verona-Torino 0-1: i granata battono la bestia nera dopo quattro anni

Vittoria cinica e spregiudicata della squadra di Baldini che guadagna tre punti fondamentali

Eugenio Gammarino Redattore 20 marzo - 18:18

Basta una punizione di Sandrucci a battere l'Hellas e far volare il Torino. Termina 0-1 l'anticipo della 31esima giornata del campionato Primavera fra Verona e Torino. Vittoria di misura per i ragazzi di Baldini che non vogliono mettere fine al periodo d'oro e allungano in classifica sulla zona playout in attesa delle gare dei prossimi giorni. Dopo il roboante successo contro l'Inter, arrivano quindi altri tre punti fondamentali per la Primavera. Il Toro si porta avanti alla mezz'ora con la punizione di Sandrucci, poi soffrono le spinte offensive dei scaligeri ma riescono ad alzare il livello d'attenzione e a dire no all'assalto finale dei gialloblù. Era dal 2021 che la squadra granata non vinceva in casa del Verona, tabù infranto.

Le scelte: Perciun titolare dopo due mesi, in difesa coppia Tonica-Carrascosa — Il Torino deve dare seguito ai sei risultati utili consecutivi per risalire la classifica e aumentare il margine sulla zona playout. Baldini sceglie di scendere in campo con il solito 4-3-3 con due cambi dopo la gara vinta contro l'Inter. Tra i pali c'è sempre Santer. In difesa la coppia Tonica-Carrascosa, con il primo che prende il posto dell'infortunato Pellini. Sulle fasce Zaia a destra e Kugyela confermato sull'out di sinistra. A centrocampo Acquah in regia, assistito da Liema Olinga e da Perciun, che prende il posto di Ballanti e torna titolare dopo due mesi. Confermato il tridente d'attacco tridente composto da Sandrucci, Gabellini e Bonacina.

Il primo tempo: Sandrucci regala il vantaggio al Toro su punizione — Quella allo stadio Aldo Olivieri non è un partita semplice: il Toro vuole dare seguito al periodo molto positivo e si scontra con una delle sorprese di questo campionato, in crisi di risultati ma ancora in lotta per i playoff. Part0no subito aggressivi i granata che vanno vicini al gol del vantaggio dopo 10' con Carrascosa: lo spagnolo viene pescato in area dal rasoterra filtrante di Zaia proveniente dalla destra ma la conclusione del centrale termina alta sulla traversa. Nei minuti successivi anche Liema Olinga, Bonacina e Kugyela provano la conclusione da fuori, ma il punteggio rimane fermo sullo 0-0. Assedio del Toro nella prima mezz'ora. Al 31' si rende protagonista Sandrucci: l'esterno alto granata con un tiro-cross colpisce la parte alta della traversa sorprendendo Tommasi. Gol solo rinviato per il numero 30. Infatti, cinque minuti più tardi Bonacina conquista un calcio di punizione al limite dell'area dopo aver tentato la percussione. Sulla sfera si presenta proprio lo specialista Sandrucci, che non sbaglia calciando dritto all'incrocio dei pali per il vantaggio Torino. La reazione del Verona non si fa attendere e dopo pochi minuti Vermesan prova la conclusione velenosa dalla sinistra, respinta dalla retroguardia granata. Dopo il vantaggio il Torino abbassa il baricentro, con la difesa di Baldini che riesce a contenere facilmente le poche occasioni degli scaligeri senza concedere spunti di particolare rilievo.

Il secondo tempo: il Toro rischia grosso, espulso Perez nel finale — Alla ripresa Baldini conferma il 4-3-3 facendo un solo cambio: Ballanti prende il posto di Perciun. Inizia meglio la frazione il Verona con le conclusioni di Vermesan, ancora pericoloso dopo la chance a fine primo tempo, e del neo entrato Szimionas che colpisce la traversa da pochi passi. Dopo cinque minuti Baldini è costretto a rimettere mano alla formazione e inserisce Ferraris al posto di un dolorante Acquah. Nonostante i cambi il Toro soffre ancora: al 66' una disattenzione difensiva di Kugyela in area piccola sta per costare il gol del pareggio ma Santer ci mette una pezza. Scampati i pericoli, i granata alzano il baricentro e si riaffacciano nella metà campo avversaria con convinzione. Pericoloso Zaia al 67' che prova il sinistro a giro dalla destra: tiro piuttosto centrale con Tommasi che manda in angolo. Viste le difficoltà Baldini cambia ancora: l'autore del gol Sandrucci e Bonacina lasciano il campo a Perez e Zeppieri. Formazione stravolta dal tecnico granata, che le dà un assetto più difensivo scegliendo di buttare nella mischia il centrale spagnolo. Gli scaligeri però continuano l'assalto e danno ben più di un pensiero. Anche se, in fin dei conti, la palla più nitida appartiene ai granata perché all'86' solo il palo nega la gioia del gol a Gabellini: il numero 9 granata si invola in contropiede dando respiro ai suoi e fa partire un sinistro potente dal limite fermato solo dal legno. All'87' poi Baldini fa l'ultima mossa: entra Gatto al posto di uno Zaia stremato. Nei minuti finali i gialloblù tentano l'ultimo assalto e la partita si fa incandescente. Al 94' Perez subisce fallo e va muso duro con Tagne: doppio giallo ed espulsione per il difensore granata, entrato da pochi minuti. Nonostante l'inferiorità numerica il Toro respinge l'ultimo tentativo disperato degli avversari e si aggiudica un match di capitale importanza per la classifica granata.

Il tabellino — HELLAS VERONA-TORINO 0-1

Marcatori: 36' Sandrucci (T)

HELLAS VERONA (3-5-2): Tommasi; Feola, Barry, Tagne; Monticelli (77' Mendolia), Peci (50' Szimionas), Yildiz, De Rossi (62' Martini), De Battisti; Vermesan, Akale. A disposizione: Castagnini, Raccanello, Garofalo, Pinessi, Stella, Mussola, Bortolotti, Fabbri. Allenatore: Alessandro Montorio

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia (89' Gatto), Tonica, Carrascosa, Kugyela; Liema Olinga, Acquah (51' Ferraris), Perciun (45' Ballanti); Sandrucci (69' Zeppieri), Gabellini, Bonacina (69' Perez). A disposizione: Cereser, Gallo, Zeppieri, Perez, Ewurum, Conzato, Manzi, Joao. Allenatore: Francesco Baldini

Ammoniti: 10' Perciun (T), 15' Barry (H), 34' Feola (H), 89' Zeppieri (T)

Espulsi: 94' Perez (T)