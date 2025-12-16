Torino, Ludergnani premiato: “Tengo al settore giovanile e soffro per la Primavera”

Torino, Ludergnani: "Per ottenere questi successi c'è un grande lavoro, parte da anni addietro"

"Per arrivare a ottenere questi successi c'è un grande lavoro, che parte da anni addietro - ha spiegato Ruggero Ludergnani alla consegna del premio - Con un pizzico di orgoglio dico che secondo me non si riconosce tanto quello che sta facendo il Settore giovanile del Torino da tanti anni. Stiamo vivendo una stagione difficile con la Primavera, ne sto soffrendo tanto. Tengo tanto al Settore giovanile e tanto a questo movimento". Poi Ludergnani ha proseguito ricordando i due scudetti: "Aver portato questi due titoli dopo il 1980, ultimo titolo Under 17, e il primo assoluto in Under 18 dalla riforma dei campionati ci ha reso orgogliosi. Dico sempre che non deve essere l'obiettivo mio e della società vincere gli scudetti. Purtroppo invece le luci si accendono tanto in questi momenti qua. Dietro agli scudetti ci sono ragazzi che coltivano dei sogni, ragazzi che speriamo possano arrivare a calcare palcoscenici importanti e ovviamente la prima squadra del Torino"