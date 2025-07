Torino, operazione futuro: firma per Cacciamani, Bonacina, Zaia e Ferraris

Operazione futuro in casa Torino. Il club granata ha ufficializzato la firma sul contratto da professionista per quattro giocatori che si sono distinti nel corso dell'ultima stagione o negli ultimi anni in granata. Si tratta di un Under 17, un Under 18 e due Primavera. Il più giovane a tagliare il traguardo è David Bonacina, ala mancina classe 2008 diventata campione d'Italia con Rebuffi: per lui firma sul primo contratto da professionista, scadenza al 30 giugno 2028. Lo stesso traguardo è stato raggiunto dall'Under 18 Lorenzo Ferraris, centrocampista offensivo andato in gol nella finale scudetto vinto contro la Roma: anche per lui primo contratto da professionista fino al 2028. Traguardo raggiunto anche per Edoardo Zaia, terzino classe 2006 che ha fatto parte della rosa Primavera nella stagione 2023-2024: stessa formula e primo contratto da professionista, scadenza fino al 2028. Infine Alessio Cacciamani, ala che nell'ultimo anno si è regalata non solo lo scudetto in Under 18 ma un triplo salto che l'ha portato a esordire in Serie A. Il talentino ex Ancora ora ha un contratto da professionista in granata: anche per lui scadenza al 2028 e firma triennale.