Torino Primavera, Barranco è un nuovo giocatore granata

Tempo di ufficialità ma anche di nuovi arrivi in casa granata per il Torino Primavera. La squadra allenata da Fioratti si è appena ritrovata a Orbassano per l'inizio della preparazione estiva prima della partenza per il ritiro, presenti anche volti nuovi. Tra loro Gioacchino Barranco, terzino sinistro. Dopo tanti anni al Palermo, il classe 2007 si è svincolato ed è pronto ora alla nuova avventura in granata. Barranco, su cui c'era anche la concorrenza dell'Atalanta, ha scelto il Toro e ha firmato un contratto fino al 2028. Si attende solo il comunicato ufficiale del trasferimento, Barranco intanto ha già iniziato a lavorare con Fioratti.