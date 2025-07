Torino Primavera, Lorenzo Carvalho è un nuovo giocatore granata

Oltre a Gioacchino Barranco, un altro nuovo giocatore granata è già stato consegnato a Christian Fioratti per la nuova stagione. Si tratta di Lorenzo Carvalho, prima punta classe 2006. Il giovane attaccante francese è stato prelevato dal Monaco e ai suoi tempi in biancorosso si definiva: "veloce, calmo, attento e laborioso". Carvalho, cresciuto nell'RC Argenteuil, era al Monaco dal 2021, squadra con cui è ha disputato gli ultimi anni di Settore giovanile. Nell'ultima stagione per lui 6 gol. Ieri, lunedì 7 luglio, era in raduno con Fioratti ed è pronto quindi ad affrontare il nuovo capitolo in granata. Per lui una firma su contratto biennale, fino al 2027.