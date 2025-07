Torino Primavera, Ribero rinnova e va in prestito al Piacenza

Firma in granata e nuove prestito per Emanuele Ribero. Il portiere classe 2006 si è fatto notare nell'ultima stagione, in occasione del prestito al Bra in Serie D. Ribero è stato il portiere di riferimento della formazione giallorossa e ha raccolto tra gli adulti 40 presenze di cui 20 chiuse a porta inviolata con solo 28 gol incassati e con una promozione in Serie C conquistata. Questi numeri sono valsi l'attenzione del Torino che sul giovane portiere ha scelto di investire. Ribero ha firmato fino al 2026 con opzione di rinnovo di biennale. Nella prossima stagione non vestirà la maglia della Primavera, ma andrà nuovamente in prestito al Piacenza.