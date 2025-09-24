Torino Primavera, salta Fioratti. Al suo posto in arrivo Baldini

Toro News
La decisione dopo la sconfitta con il Cesena, cambia la guida della Primavera granata
Redazione Toro News

Christian Fioratti non sarà più l'allenatore del Torino Primavera. Il club granata ha preso la sua decisione, scegliendo di sollevare dall'incarico il tecnico che lo scorso anno ha guidato l'Under 18 per metà stagione per poi subentrare sulla panchina della Primavera in seguito all'esonero di Tufano. Fioratti termina quindi il suo incarico dopo sole cinque giornate di campionato. Paga i risultati con quattro sconfitte nelle prime cinque uscite del campionato Primavera 1, con soli tre punti il Toro è diciannovesimo e penultimo in graduatoria a un mese dall'inizio della stagione. Si attende il comunicato ufficiale, ma la scelta è stata presa. Al suo posto è in arrivo Francesco Baldini, ex tecnico della Spal.

