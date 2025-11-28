Torino Primavera, testa al Bologna: imperversa la lotta salvezza

Torino Primavera, occhi sulla lotta salvezza: serve il massimo

Ha ragione Baldini quando afferma che in Primavera i risultati non li regala nessuno e che bisogna andarseli a prendere con coraggio anche quando sulla carta si è sfavoriti. D'altronde, al di là del risultato, la Primavera è un campionato in cui si forma il giocatore verso il professionismo e imparare a reagire a situazioni complicate rientra nelle lezioni da apprendere. Il Torino non è abituato a una classifica così negativa, ma deve farci i conti. La presa di responsabilità deve partire dai più grandi: "Ho bisogno di avere di più dai ragazzi di una certa età, i 2006, che hanno vent'anni, che sono già professionisti". I 2007 devono continuare e accelerare il processo di maturazione alzando anche loro l'asticella, i 2008 imparare e migliorarsi. Le risposte devono arrivare in fretta, perché il campionato è sì lungo ma non attende.