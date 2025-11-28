Torino Primavera, testa al Bologna: imperversa la lotta salvezza

Torino Primavera, testa al Bologna: si attende una risposta—
Il Torino Primavera si ritrova al penultimo posto, in zona retrocessione diretta, con 8 punti all'attivo. Nella partita con il Bologna l'obiettivo è uno: andare a cercare tre punti per rialzarsi dalle sabbie mobili. Non dipende solo dal Toro, ma anche da come si comporteranno Napoli, Cagliari e Lazio impegnate in gare non semplici contro Parma, Juventus e Atalanta. La squadra di Baldini intanto dovrà a pensare a sé e alla sfida con il Bologna - in programma domani, sabato 29 novembre, alle ore 15 -, in cui i granata partono senza favori del pronostico. I felsinei occupano il tredicesimo posto a quota 16 punti e mirano a rientrano nella top 10, nonostante un andamento a volte altalenante. Il Torino ne ha raccolti la metà, ma ha anche uno storico in casa decisamente incoraggiante nelle sfide con il Bologna: negli ultimi diciotto anni i rossoblù hanno solo pareggiato o perso nel fortino granata.
