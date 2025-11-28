Toro News
Torino Primavera, testa al Bologna: imperversa la lotta salvezza

Il Torino ha uno storico di assoluto favore in casa con il Bologna, ma parte sfavorito. Priorità alla concretezza
Nel mezzo delle tempeste, il Torino Primavera torna in campo per provare ancora a diradare le nubi. I granata non riescono a trovare la spinta per rialzarsi dalle difficoltà e i segnali di ripresa arrivati negli ultimi due mesi hanno prodotto ancora troppi pochi risultati. La lotta salvezza però imperversa e serve affrontarla a testa bassa.

Torino Primavera, occhi sulla lotta salvezza: serve il massimo

Ha ragione Baldini quando afferma che in Primavera i risultati non li regala nessuno e che bisogna andarseli a prendere con coraggio anche quando sulla carta si è sfavoriti. D'altronde, al di là del risultato, la Primavera è un campionato in cui si forma il giocatore verso il professionismo e imparare a reagire a situazioni complicate rientra nelle lezioni da apprendere. Il Torino non è abituato a una classifica così negativa, ma deve farci i conti. La presa di responsabilità deve partire dai più grandi: "Ho bisogno di avere di più dai ragazzi di una certa età, i 2006, che hanno vent'anni, che sono già professionisti". I 2007 devono continuare e accelerare il processo di maturazione alzando anche loro l'asticella, i 2008 imparare e migliorarsi. Le risposte devono arrivare in fretta, perché il campionato è sì lungo ma non attende.

Torino Primavera, testa al Bologna: si attende una risposta

Il Torino Primavera si ritrova al penultimo posto, in zona retrocessione diretta, con 8 punti all'attivo. Nella partita con il Bologna l'obiettivo è uno: andare a cercare tre punti per rialzarsi dalle sabbie mobili. Non dipende solo dal Toro, ma anche da come si comporteranno Napoli, Cagliari e Lazio impegnate in gare non semplici contro Parma, Juventus e Atalanta. La squadra di Baldini intanto dovrà a pensare a sé e alla sfida con il Bologna - in programma domani, sabato 29 novembre, alle ore 15 -, in cui i granata partono senza favori del pronostico. I felsinei occupano il tredicesimo posto a quota 16 punti e mirano a rientrano nella top 10, nonostante un andamento a volte altalenante. Il Torino ne ha raccolti la metà, ma ha anche uno storico in casa decisamente incoraggiante nelle sfide con il Bologna: negli ultimi diciotto anni i rossoblù hanno solo pareggiato o perso nel fortino granata.

