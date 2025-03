UFFICIALE – Torino Primavera, esonerato Tufano: Fioratti è il nuovo allenatore

Cambio al timone in Primavera per il Torino. Il tecnico Felice Tufano, ingaggiato ad agosto dopo la rescissione consensuale con Scurto, è stato esonerato. A renderne nota il comunicato rilasciato dal club granata nella serata odierna, domenica 16 marzo. L'esonero arriva in una stagione che per il Toro ha cambiato volto nella seconda parte: dal lottare per i playoff i granata si sono ritrovati, con un vistoso calo di risultati da dicembre a marzo, nelle vicinanze della zona playout. Da qui il cambio di guida tecnica. La scelta è stata puntare su Christian Fioratti, ormai ex allenatore dell'Under 18, squadra che ha saputo guidare molto bene in campionato e che si ritrova con merito in lotta per la vetta (attualmente è seconda a -1 dal primo posto). Fioratti è da anni al Toro e già nel biennio Scurto era stato collaboratore e poi secondo in Primavera. Si attende ora di sapere chi prenderà a sua volta la panchina di Fioratti in Under 18 e accompagnerà i granata al Viareggio.