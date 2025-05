Europei Under 17, il cammino dell’Italia di Luongo si ferma in semifinale

Si chiude in semifinale il percorso dell'Italia Under 17 agli Europei. Gli Azzurrini di Favo, tra cui il granata Andrea Luongo, hanno sfidato il Portogallo, la stessa squadra che nella scorsa edizione avevano battuto in finale a Cipro per sollevare il trofeo europeo. Questa volta l'esito premia i lusitani, che passano ai rigori e costringono l'Italia a rientrare a un passo dall'obiettivo finale.

Europei Under 17, il Portogallo si vendica e va in finale. Per Luongo 73' in campo

Luongo è partito nuovamente titolare per la sfida decisiva al Portogallo. Il ct Favo ha schierato il fantasista granata in posizione più arretrata, a ricoprire il ruolo di mezzala a sinistra nel 4-3-1-2 azzurro. La partita in avvio è molto fallosa. Banjaqui entra duro su Luongo e viene ammonito, più pesante però il fallo di Furtado su Arena in area: è rigore. Sul dischetto al 20' Inacio, Cunha para ma sulla ribattuta cade il suo muro. Il vantaggio dura solo fino al 28': Manuel sigla l'1-1. Alla ripresa Luongo è confermato nell'undici titolare, l'Italia parte bene portandosi ancora avanti all'ora di gioco con Baralla. Come prima però il Portogallo è tenace e in meno di dieci minuti ristabilisce la parità con Soares. A quel punto la partita diventa più bloccata. Luongo esce al 73' lasciando il posto a Prisco. Il match resta fisso sul 2-2, si va ai rigori. Soares e Comotto sbattono sui muri eretti dai portieri di Italia e Portogallo. Pereira e Prisco realizzano entrambi i loro rigori; idem per Neves e Giani, poi bene anche Mida e Inacio. Si entra in una fase decisiva. Quarta realizzazione dal dischetto: Dbouk si fa parare il rigore, stessa sorte per Maccaroni. Tutto ancora in bilico e un solo giro della ruota. Chelmik va a segno, l'Italia ha un solo risultato per allungare la serie: Iddrisa si fa ipnotizzare. Ad andare avanti è il Portogallo.