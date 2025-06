Torino, Ludergnani e quei trofei che rappresentano il buon lavoro svolto

Con umiltà, ma anche con un pizzico di orgoglio. Nelle parole di Ruggero Ludergnani ci sono diversi sentimenti e approcci. Lui non è uno di tante parole, non lo è mai stato. Quando però interviene è spesso posato e non parla per slogan, ma attraverso i fatti. I fatti che ora premiano il suo lavoro e con un pizzico d’orgoglio ha messo in mostra quello che è stato il suo percorso in granata. D’altronde è effettivamente simbolico che il primo trofeo in granata sia arrivato proprio con il primo gruppo a cui ha potuto mettere mano sin dall’inizio. Da Under 15 che aveva bisogno di lavoro a Under 18 vittoriosa. L’annata dei 2007 ha iniziato a raccogliere i suoi frutti.