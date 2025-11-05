Giovanili, ufficiale Daba Jawo: il classe 2009 arriva a Torino

Novità in casa Torino, sponda Settore giovanile maschile granata. È stato annunciato un nuovo innesto per il vivaio granata, arrivato dal mercato degli svincolati. Si tratta di Muhammed Daba Jawo, attaccante classe 2009 con un passato al Girona. Un investimento in prospettiva e una pedina che potrà subito offrire nuove soluzioni al reparto avanzato. Jawo, in quanto classe 2009, dovrebbe collocarsi tra le fila dell'Under 17 di Rebuffi. A seconda del suo rendimento e di cosa dimostrerà in granata potrà poi ambire a salti di categoria, come capitato con diversi sottoleva.