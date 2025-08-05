Under 18, ufficializzate le firme di Davia e Roda: le formule

Il Torino ha ufficializzato gli arrivi di Emiliano Davia e Alex Roda. Dell'approdo dei due giocatori in granata si sapeva da tempo, tanto che entrambi avevano già iniziato ad allenarsi alle dipendenze di Michele Vegliato nel raduno Under 18. Ora arriva anche il comunicato ufficiale relativo alle formule del trasferimento. Emiliano Davia, difensore centrale, classe 2008, si aggrega dall'Udinese a titolo definitivo e si lega ai colori granata fino al 30 giugno 2028. Stessa formula per il centrocampista Alex Roda, anche lui 2008, svincolatosi dalla Spal e ora giocatore di proprietà Torino fino a giugno 2028.