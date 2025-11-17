Arriva Natale e torna il consueto appuntamento con il Torneo di Natale in quel di Novarello. Al centro sportivo che ha sede nella città di Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, dal 20 al 23 novembre i migliori ragazzi italiani dell'annata 2011 saranno divisi in quattro squadre e si sfideranno a vicenda. L'occasione sarà fondamentale sia per i ragazzi per fare esperienza da portare poi nei rispettivi club, sia per il Tecnico Federale Enrico Battisti, che avrà la possibilità di osservare da vicino alcuni tra i migliori giovani italiani: tra questi potranno poi esserci i convocati definitivi in vista degli Under 15 UEFA Development Tournaments in Inghilterra, che prenderanno vita dall'11 al 20 dicembre.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor giovanili news under Italia Under 15, Torneo di Natale: convocati cinque giocatori del Torino
Giovanili
Italia Under 15, Torneo di Natale: convocati cinque giocatori del Torino
Le selezioni in casa granata del TF Enrico Battisti
Under 15, i convocati di Battisti: cinque granata—
In occasione dello stage, e del conseguente e consueto Torneo di Natale, il Tecnico Federale dell'Italia Under 15 Enrico Battisti ha selezionato i migliori giocatori nati nel 2011. Tra questi figurano anche alcuni giocatori del Torino. In particolare sono cinque i giocatori granata convocati a Novarello dal 20 al 23 novembre: Alessandro Danieli, Immanuel Altieri, Giulio Cacucciolo, Mattia Gallo e Riccardo Martellini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA