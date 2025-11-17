Italia Under 15, Torneo di Natale: convocati cinque giocatori del Torino

Arriva Natale e torna il consueto appuntamento con il Torneo di Natale in quel di Novarello. Al centro sportivo che ha sede nella città di Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, dal 20 al 23 novembre i migliori ragazzi italiani dell'annata 2011 saranno divisi in quattro squadre e si sfideranno a vicenda. L'occasione sarà fondamentale sia per i ragazzi per fare esperienza da portare poi nei rispettivi club, sia per il Tecnico Federale Enrico Battisti, che avrà la possibilità di osservare da vicino alcuni tra i migliori giovani italiani: tra questi potranno poi esserci i convocati definitivi in vista degli Under 15 UEFA Development Tournaments in Inghilterra, che prenderanno vita dall'11 al 20 dicembre.