Mondiale Under 17, i convocati nell’Italia di Favo: ci sono due del Torino

Se non nella Nazionale maggiore, almeno in quella Under 17 sono presenti alcuni giocatori granata. Dal 3 al 27 novembre si disputerà il Mondiale Under 17 in Qatar, a rappresentare la settima apparizione al campionato del mondo di categoria per gli Azzurrini. La prima gara della formazione allenata da Massimiliano Favo, inserita nel gruppo A, sarà lunedì 3 novembre, contro i padroni di casa del Qatar. Successivamente ci saranno Bolivia e Sudafrica. La finalissima e quella per il terzo posto sono in programma per giovedì 27 novembre, a Doha. "La squadra si radunerà lunedì 27 ottobre a Novarello, dove sosterrà cinque sedute di allenamento in tre giorni, prima di partire per Doha giovedì 30 ottobre", si legge nel comunicato. In vista di un impegno così prossimo, il CT dell'Italia Under 17 Massimiliano Favo ha reso nota la lista dei giocatori convocati per il Mondiale: si tratta di 21 Azzurri, 19 2008 e 2 2009. Tra questi giocatori figurano anche due granata: il portiere Francesco Cereser e il trequartista Andrea Luongo. Di seguito la lista completa dei convocati.