Nazionali, brilla Luongo con le giovanili azzurre: in gol il capitano del Toro U17

Il capitano della formazione Under 17 granata va a segno con la Nazionale azzurra: brilla il suo talento anche in azzurro

Tra le varie promesse del settore giovanile del Torino, una su cui ci sono speranze è quella relativa ad Andrea Luongo, capitano della formazione Under 17 granata. Il fantasista classe 2008 in questi giorni è impegnato con la Nazionale Italiana U17 e oggi si è messo davvero in luce andando a segno nella sfida contro i pari età della Slovacchia. Questa sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria porta proprio la firma di Luongo, visto il punteggio finale di 1-0. In questo girone a quattro squadre la selezione azzurra U17 sfiderà anche Croazia e Ucraina con i gialloblù che saranno i prossimi avversari di Andrea Luongo e compagni.