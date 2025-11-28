Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Torna quasi a pieno regime il Settore giovanile maschile granata. Under 16 e Under 15 riprendono i rispettivi campionati con le due sfide contro il Modena, partite in cui il Torino ha come obiettivo confermarsi e consolidare il proprio posizionamento in zona playoff. L'Under 18 se la dovrà vedere invece con uno scontro molto equilibrato dove la posta in gioco è alta: la sfida alla Lazio, in una partita che vuole segnare il riavvicinamento alla top 6. Fermo invece il campionato Under 17, dove tutta l'attenzione è sulle nazionali. Sono tre i granata convocati dall'Italia: Scibilia, Gaffurini e Boulifi, alla prima chiamata azzurra dopo le presenze in maglia tunisina, stanno disputando il Torneo dei Gironi in scena dal 27 al 29 novembre presso il Centro Sportivo di Novarello. Di seguito il programma completo delle partite del Settore giovanile maschile granata, segue a sua volta quello relativo al Femminile.