Tornano in campo a ranghi completi le squadre del settore giovanile maschile del Torino. Tutte in gara le Under nella giornata di domenica 12 gennaio. In casa solo l'Under 17, impegnata a Orbassano contro il Bologna. In trasferta invece Under 18, alle prese con l'Empoli, oltre a Under 16 e Under 15, ospitate dal Modena. Chiude la Primavera di Tufano, che lunedì 13 gennaio alle ore 14 sfiderà la Roma. Di seguito il programma del weekend del Settore giovanile maschile granata.