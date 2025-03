UFFICIALE – Under 18, in panchina Vegliato. Al suo posto in U16 c’è La Rocca

Il Torino ha fatto la sua scelta: sarà Michele Vegliato a prendere il posto di Christian Fioratti in Under 18. L'allenatore, da due stagioni in granata sempre alla guida dell'Under 16, scalerà quindi due categorie per rilevare la panchina del collega, promosso in Primavera dopo l'esonero di Tufano. Conseguentemente è stato necessario trovare una nuova guida anche per l'Under 16. Il Toro ha optato per un profilo interno scegliendo Antonio La Rocca, a cui quest'anno non era stata assegnata una panchina poiché ricopriva il ruolo di collaboratore e coordinatore all'interno del Settore giovanile, monitorando le varie categorie.