I migliori cinque della vittoria del Toro nel derby Under 16. Vediamo le loro pagelle e i commenti
Juventus-Torino Under 16 0-2: il film della partita
LA TOP 5
Partita perfetta del Toro Under 16 a Vinovo che batte la Juventus per due a zero. I granata di Vegliato non si prendono solo il derby, riscattando i risultati che lo scorso anno nelle stracittadine non erano arrivati, ma anche la vetta della classifica nel girone A. Derby di livello altissimo di tutta la squadra granata, che non sbaglia quasi niente e domina una delle avversarie più accreditate del gruppo, nonché rivale di sempre. Ecco i cinque che in questa perfezione si sono distinti ancor più degli altri.
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