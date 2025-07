Under 18, colpo in difesa: preso Emiliano Davia

Rinforzo dall'Udinese per la prossima Under 18 di Vegliato: la scelta ricade su un centrale di prospettiva

Prosegue il calciomercato anche per quanto riguarda il Settore giovanile e il club granata ha scelto un nuovo rinforzo. Si tratta di Emiliano Davia, difensore classe 2008, prelevato dall'Udinese. Il giovane centrale bianconero ha avuto modo di osservare l'Under 17 granata nel corso delle fasi finali di questa stagione, nella semifinale poi vinta dal Toro. Le sue prestazioni nel corso della stagione, disputata nel gruppo C con i friulani, sono state decisive: in totale 26 presenze, la grande maggioranza da titolare in una delle retroguardie meno battute di categoria. Ora inizia il nuovo capitolo con i torelli.