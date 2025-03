Viareggio Cup, gli abbinamenti degli ottavi: Torino contro Internacional

Chiusa la fase a gironi, si completa il quadro degli ottavi di finale. Il Torino passa il turno da prima del girone 4 e da seconda nel gruppo B (comprendente i giorni 4, 5, 6). Con questo piazzamento i granata di Vegliato si sono assicurati il posto da testa di serie. Agli ottavi l'avversario del Toro sarà l'Internacional che i granatà affronteranno martedì 25 marzo alle ore 14.30 presso il campo sportivo “Maggi-Matteucci” di Capezzano Pianore (LU). I brasiliani, inseriti nel girone 2, sono passati tra le migliori terze in virtù dei 4 punti ottenuti dopo il pari ottenuto con il Perugia e la vittoria contro l'Ijele. Gli ottavi di finale della Viareggio Cup si giocano, come ogni altra gara del torneo, in gara secca. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente si procederà all'esecuzione dei calci di rigore.