Viareggio Cup, il tabellone: per il Torino c’è un derby italiano in semifinale

Si chiude il quadro dei quarti di finale della Viareggio Cup 2025. Ora spazio alle semifinali che si giocheranno sabato alle ore 15. Nelle gare disputatesi oggi il Genoa vince contro il Magic Stars per 1-0. Il Grifone incontrerà il Torino, uscito vittorioso contro la Ternana ai rigori per 4-2 dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Questo per quanto riguarda la parte bassa del tabellone. Dall'altra parte invece il Sassuolo vince contro l'Ojodu City e affronterà la Fiorentina. Restano da annunciare gli impianti in cui verranno disputate Torino-Genoa e Sassuolo-Fiorentina. La sfida tra granata e liguri si giocherà al Ferracci di Torre del Lago il 29 marzo. L'ultima semifinale invece si disputerà allo stadio Buon Riposo di Seravezza.