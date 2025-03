Viareggio Cup, Torino-Internacional ufficialmente sospesa: la situazione

Viareggio Cup, Torino-Internacional: "Il club brasiliano ha denunciato un caso di razzismo"

A margine della diretta fornita dalla Viareggio Cup, questo il commento e la spiegazione degli avvenimenti da parte dell'ufficio stampa del torneo: "Torino-Internacional non si riprenderà. Nel recupero di primo tempo l'Internacional ha denunciato un'espressione di stampo discriminatorio da parte di un giocatore del Torino ai danni di un giocatore dell'Internacional, il brasiliano Kaua. In ragione di quell'espressione che sarebbe stata pronunciata, Kaua ha reagito e quello è un fatto oggettivo tant'è che l'arbitro lo ha espulso per fallo di reazione. L'Internacional ha abbandonato il campo, l'allenatore Joao Miguel ha radunato tutti i giocatori, quelli in campo e in panchina, e hanno abbandonato il terreno di gioco tornando negli spogliatoi senza l'intenzione di tornare in campo. I giocatori del Torino sono rimasti in campo. Nel momento in cui l'Internacional abbandona il campo alla terna non resta che prendere atto che una delle due squadre ha abbandonato il campo. Nel momento in cui dopo dieci minuti l'Internacional si convince a rientrare in campo, per regolamento non ci sono gli estremi per riprendere la partita che viene sospesa e interrotta definitivamente. Le decisioni verranno prese dal Giudice Sportivo. Non abbiamo preso posizione perché non abbiamo sentito l'espressione pronunciata. Laddove ci fosse stata, visto che il Torneo di Viareggio condanna non a parole ma con i fatti sempre ogni espressione di razzismo, ne avremmo preso le distanze. La terna arbitrale non ha sentito l'espressione. La segnalazione è arrivata da alcune persone in tribuna nella zona in cui sarebbe avvenuto quanto denunciato".