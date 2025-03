Viareggio Cup, Torino avanti a tavolino. Ai quarti c’è la Ternana

Nella giornata odierna il Torino U18 era impegnato negli ottavi di finale della Viareggio Cup contro i pari età dell'Internacional. La partita non è però arrivata alla sua conclusione ma è stata interrotta nei minuti di recupero del primo tempo. I giocatori brasiliani hanno lasciato il campo dopo l'espulsione di un loro calciatore che ha accusato un avversario granata di espressioni razziste. In seguito all'abbandono del campo da parte della formazione sudamericana, l'arbitro ha sospeso la partita e il Giudice Sportivo della manifestazione ha assegnato il 3-0 a tavolino in favore del Toro. Sono ancora in corso accertamenti sui presunti insulti razzisti, come comunicato dagli organizzatori della Viareggio Cup. Tuttavia, il Torino ha comunque superato il turno e nei quarti di finale giocherà contro la Ternana: la sfida è in programma giovedì alle ore 15 presso il campo sportivo “Nuovo Marconcini”. Di seguito il comunicato disciplinare ufficiale in merito ai fatti avvenuti oggi in questa partita: