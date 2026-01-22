Il Torino non va oltre l'1-1 in casa con la Roma. Buona la gara dei ragazzi di Baldini, che prima vanno sotto a causa dell'autogol di Tonica ma che poi trovano la forza di rimontare e che la pareggiano nella ripresa con Bonacina. Esterno granata croce e delizia per il Toro: dopo aver messo a segno la rete del pareggio infatti, il numero 77 riceve il rosso diretto da parte dell'arbitro a causa di una reazione su un giocatore avversario. Pareggio che non serve a molto in ottica classifica per il Torino: agganciato il Cagliari a 20 punti, con la Lazio (e quindi la salvezza diretta) distanti ora cinque punti.
Primavera 1, la classifica: granata a -5 dalla Lazio
La classifica della Primavera 1 dopo la ventunesima giornata
Primavera 1, la classifica
Primavera, la ventunesima giornata: partite e risultati
FROSINONE-MILAN 0-2
PARMA-FIORENTINA 2-1
SASSUOLO-GENOA 1-1
INTER-MONZA 2-3
LAZIO-CREMONESE 3-0
LECCE-JUVENTUS 2-1
NAPOLI-ATALANTA 3-1
HELLAS VERONA-CAGLIARI 1-0
BOLOGNA-CESENA 1-1
TORINO-ROMA 1-1
