Primavera 1, la classifica: granata fermi ai piedi della top 10

Come cambiano gli equilibri in classifica tra Torino e Verona

Il Torino subisce una pesante sconfitta per 0-5 per mano del Verona. Prima dello scontro diretto, i granata avevano un solo punto di svantaggio dagli scaligeri fermi al decimo posto in classifica. Con questo risultato la squadra di Sammarco prende distanza e raggiunge la Lazio all'ottavo posto a 40 punti. La Primavera di Felice Tufano, invece, è attualmente all'undicesimo posto in classifica ferma a 36 punti.