Primavera 1, la classifica: il Torino al 5° posto

La Primavera del Torino batte per 3-2 il Lecce dell'ex tecnico granata Coppitelli: una doppietta di Gineitis e una rete di Jurgens regalano al Torino i 3 punti, che gli consentono di raggiungere in classifica, momentaneamente il 5^ posto in solitaria in attesa della Fiorentina, con 20 punti realizzati in 11 gare, sotto al Frosinone con 21 punti. Seconda vittoria consecutiva, quindi, per la squadra di Scurto: sabato prossimo - 11 novembre - sempre alle 11.00, i granata saranno chiamati a sfidare la Fiorentina.