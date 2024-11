Primavera 1, la classifica: il Toro aggancia il secondo posto

Come cambiano gli equilibri in classifica dopo la sfida tra Torino e Lazio

La Primavera del Torino aggancia il secondo posto a pari punti con l'Inter dopo la vittoria per 3-1 contro la Lazio. I granata grazie ai tre punti scavalcano proprio i biancocelesti in classifica. La prossima giornata la squadra di Tufano sfiderà il Monza in una giornata in cui Inter e Sassuolo saranno impegnate in sfide molto complicate. La classifica del Primavera 1 sorride dunque al Toro, ma è ancora cortissima.