Primavera 1, la classifica: il Toro cade e manca l’allungo su Roma e Frosinone

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della sfida tra Milan e Torino

Il Torino Primavera perde il confronto contro il Milan per 2-1. I granata, dopo un discreto primo tempo in cui arriva anche il vantaggio, sono apparsi in difficoltà e hanno lasciato spazio ai rossoneri che hanno ribaltato la gara. La squadra di Scurto manca così l'allungo sulla Roma e sul Frosinone, visto che i giallorossi sono crollati nel big match contro il Lecce di Coppitelli e i ciociari sono invece usciti sconfitti dalla sfida contro l'Inter. Il Sassuolo rosicchia invece un punto ai granata dopo il pari ottenuto contro il Cagliari. Il prossimo weekend il Torino Primavera si scontrerà proprio contro il Lecce nel big match di giornata.