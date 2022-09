Primavera 1, la classifica: il Toro ottiene un punto e torna nel gruppo di testa

Come cambiano gli equilibri in classifica dopo la gara del Torino pareggiata in trasferta contro la Roma

Il Torino pareggia 1-1 contro la Roma nel quarto turno di campionato. Un risultato che colloca i granata di Scurto in testa alla classifica assieme ad altre tre squadre. Con questo risultato ottenuto nella capitale i granata sono infatti riusciti ad agganciare a quota 10 Bologna, Juventus e Fiorentina che avevano già giocato in questo quarto turno e che occupavano la testa della classifica. La Roma invece cercava 3 punti nel match contro i granata per agganciare il Toro in classifica ma ne portano a casa solo 1 e quindi rimangono fermi al quinto posto a quota 7 lunghezze al pari di Lecce, Sassuolo e Frosinone.