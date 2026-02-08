Primavera 1, la classifica: il Toro scende al diciottesimo posto

Toro News
Come si posiziona il Torino in classifica al termine della 24esima di campionato
La Primavera torna a perdere in campionato, fallendo un cruciale scontro salvezza. Finisce 2-1 contro il Frosinone a Ferentino. Non basta il gol di Gabellini nella ripresa a evitare la sconfitta per i ragazzi di Baldini. La classifica cambia forma in conseguenza a questo ko e ai match disputati tra altre formazioni impegnate nella lotta salvezza. Il Frosinone infatti, vincendo contro il Torino, sale a 22 punti agganciando proprio i granata che scendono invece in diciottesima piazza, venendo superati dal Cagliari, capace di strappare un pari all'Inter. La squadra di Baldini resta quindi inchiodata in zona playout scalando di una posizione, occasione persa per avvicinarsi al sedicesimo posto, valevole per la salvezza diretta, e ora distante 6 punti.

