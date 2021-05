Primavera 1, la classifica: perdono Bologna e Fiorentina. Il Toro accorcia

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo le gare di questa mattina

Dopo la vittoria del Torino di Federico Coppitelli ieri per 3-1 contro l'Inter, i granata si sono portati a 19 puti in classifica. Questa mattina è scesa in campo la Fiorentina che ha perso 2-0 in casa con il Genoa e nel pomeriggio di ieri il Bologna ha perso in casa con l'Empoli: grazie a queste due sconfitte dei viola e dei rossoblu, il Torino ha guadagnato tre punti e ora la salvezza diretta dista 5 punti. C'è da ricordare però che Lazio, Bologna e Fiorentina hanno una partita in meno da recuperare.