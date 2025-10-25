Continua il periodo molto altalenante del Torino. I granata perdono anche contro la Roma in trasferta. Nel primo tempo la gara viene indirizzata dalla sfortunata autorete di Pellini, che devia nella propria porta un rasoterra di Della Rocca. Nella ripresa i granata prendono coraggio, ma non basta. Lo stesso Della Rocca con un tocco sotto punisce Siviero sullo splendido pallone di Romano. I granata così restano a soli sette punti, in una zona di classifica molto complicata. In caso di vittoria del Lecce i piemontesi verrebbero scavalcati in classifica, col rischio di essere agganciati anche dal trio del fondo classifica. La Roma vince e vola in testa in solitaria.
PRIMAVERA
Primavera 1, la classifica: Torino di nuovo a rischio zona playout
Come cambia la classifica della Primavera 1 dopo la gara del Torino
Primavera 1, la classifica
Il programma—
Frosinone - Bologna 0-1
Sassuolo - Parma 1-2
Cremonese - Inter 1-2
Milan - Cesena 7-2
Napoli - Monza 0-0
Roma - Torino 2-0
Genoa - Lecce domenica 26 ottobre (11.00)
Juventus - Lazio domenica 26 ottobre (11.00)
Fiorentina - Atalanta domenica 26 ottobre (13.00)
Cagliari - Hellas Verona domenica 26 ottobre (15.00)
