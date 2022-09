Primavera 1, la classifica: Torino capolista in solitaria in attesa del Bologna

Il Torino Primavera agguanta con le unghie e con i denti i tre punti con il Cesena. Finisce 2-1 a Vercelli, in rimonta, grazie ai gol di Dell'Aquila e Njie. Una vittoria importante, perché proietta i granata di Scurto in vetta alla classifica Primavera 1. Il pareggio avrebbe comunque consentito al Toro di far parte del gruppo di testa, visto che Juventus e Fiorentina non sono andate oltre il pari con Hellas Verona e Sassuolo. Ma con i tre punti la Primavera granata si trova in testa a quota 13 punti, stacca di 2 le avversarie e aspetta di capire come si comporterà il Bologna nel posticipo di lunedì. In caso di vittoria, i felsinei potrebbero agganciare i granata a quota 13 punti.