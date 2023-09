Primavera 1, la classifica: Torino, Inter e Sassuolo restano appaiate

Come cambiano gli equilibri in classifica dopo la sfida tra Torino e Sassuolo

Torino e Sassuolo si spartiscono la posta in palio al "Silvio Piola" di Vercelli. La partita finisce 1-1, con nessuna delle due formazioni che riesce a portare a casa la vittoria. Così Sassuolo e Torino prendono 1 punto per parte e si portano entrambe a quota 4 punti. La classifica vede così dopo la seconda giornata Milan, Juventus e Roma in testa a quota 6 punti. Il Torino si inserisce nel primo gruppo di inseguitrici insieme a Inter e Sassuolo.