Primavera 1, la classifica: Torino ko, possibilità di sorpasso della Roma

Il Torino va ko contro il Cagliari e registra 0 punti nella 22esima giornata. I granata di Scurto restano fermi a quota 37 punti, ma evitano il sorpasso del Milan che contemporaneamente viene battuto dal Genoa. Al momento il Torino resta a pari punti con la Roma a quota 37 punti, con i giallorossi virtualmente secondi perché con una partita in meno - scenderanno in campo oggi alle 15. La Roma ha quindi la possibilità di far scendere i granata al terzo posto in caso di successo sul Frosinone; anche l'Atalanta potrebbe agganciare i granata.