Primavera 1, la classifica: Torino momentaneamente secondo

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della sfida tra Torino e Lazio

Il Torino batte di misura la Lazio con il colpo di Longoni che vale l'1-0 finale e regala il ritorno alla vittoria ai granata. La Primavera di Scurto raccoglie quindi il bottino pieno e si porta a quota 37 punti, che valgono momentaneamente il secondo posto. I granata staccano in classifica proprio la Lazio, a pari punti prima dello scontro diretto e attendono ora i risultati delle dirette concorrenti per la seconda piazza. Si dovranno infatti attendere i risultati di Milan e Roma per capire se al termine del turno i granata resteranno o meno al secondo posto: i rossoneri sfideranno il Sassuolo, i giallorossi invece se la vedranno con il Cagliari.