Primavera 1, la classifica: Torino scavalcato dal Lecce

Il Torino perde in casa contro il Lecce. Risultato che non fa male per la corsa salvezza da parte dei granata, ormai pienamente raggiunta. Il risultato fa felici invece i salentini, che invece certificano la salvezza. Tuttavia il Lecce sorpassa in classifica proprio i granata. Ora i salentini sono undicesimi e guardano anche alla possibilità di arrivare nella parte sinistra della classifica. Granata a pari punti con l'Atalanta, vittoriosa contro la Sampdoria. I blucerchiati retrocedono.