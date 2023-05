Primavera 1, la classifica: Torino secondo, la Viola insegue

Come cambiano gli equilibri in classifica alla luce dei risultati della 32esima giornata

A due gare dalla fine, il Torino continua la volata per il secondo posto che potrebbe essere matematico già alla prossima giornata e guarda da spettatrice più che interessata lo scontro tra Sassuolo e Lecce per capire quanto poter riaprire i discorsi per la vetta che in caso di ko della squadra di Coppitelli sarebbe distante appena 1 punto.