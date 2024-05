Primavera 1, la classifica: Torino settimo, l’ultima giornata decide i playoff

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della sfida tra Bologna e Torino

Il Bologna ha la meglio nella sfida con il Torino e si impone con il risultato di 2-1. Terza sconfitta consecutiva invece per il Torino Primavera, che scivola così al settimo posto al termine della 33esima giornata. Contemporaneamente infatti vincono sia Milan che Sassuolo, così si ridisegna la zona playoff. Ora in quinta posizione c'è il Sassuolo a quota 51, sesto è il Milan a quota 50; settimo il Torino, sorpassato dai rossoneri. I granata di Scurto non sono però ancora fuori dalla lotta per le fasi finali: sarà decisiva l'ultima giornata con lo scontro diretto con il Milan.