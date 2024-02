Primavera 1, la classifica: Toro scavalcato dal Milan

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della sfida tra Sassuolo e Torino

Con la sconfitta il Torino Primavera scivola al terzo posto, mentre il Sassuolo sale in classifica e aggancia il sesto posto. Il Toro adesso è a pari punti con Lazio e Roma in una graduatoria che rimane cortissima e quindi pronta a stravolgimenti continui di settimana in settimana. Intanto l'Inter torna a guadagnare punti in vetta dopo il 7-0 contro il Bologna.