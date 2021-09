Primavera, Coppitelli post Pescara-Torino 3-4: “Bravi a crederci fino all’ultimo”

Le parole di Coppitelli al termine della terza partita stagionale: 3 punti anche oggi contro il Pescara

Dopo la vittoria contro il Pescara, Federico Coppitelli - allenatore della Primavera del Torino - ha commentato la gara contro gli abruzzesi ai microfoni della società: "Siamo molto contenti, non era facile vincere una gara di questo genere. Ho visto un primo tempo di qualità, poi la partita è stata riaperta senza un motivo e siamo andati in difficoltà, ma queste cose possono succedere in un percorso di crescita come il nostro. Sono contento dei tre punti, siamo stati bravi a crederci fino all’ultimo".