Primavera, le formazioni ufficiali di Napoli-Torino: Njie-Weidmann in avanti

Le scelte di formazione dei due allenatori di Napoli e Torino in questo match valido per la 25^ giornata del campionato Primavera

Il Torino scende in campo quest'oggi per la 25^ giornata del campionato Primavera 1 per sfidare il Napoli. In panchina quest'oggi ci sarà il tecnico in seconda Christian Fioratti a causa della squalifica dell'allenatore Giuseppe Scurto. I granata optano per un 4-4-2 con la coppia d'attacco composta da Njie e Weidmann.