Primavera, le formazioni ufficiali di Roma-Torino: Perciun titolare

Le formazioni ufficiali di Roma-Torino, match valido per la Primavera 1

Ritorna il campionato Primavera 1. Dopo il pareggio fuori casa contro il Milan, il Torino di Giuseppe Scurto cerca il riscatto contro la Roma. Giallorossi e granata sono distanziati da appena due punti, sarà dunque uno scontro al vertice. Tante assenze per i granata, che oltre agli infortunati Antolini, Dellavalle, Padula e Ruszel, devono fare a meno anche di Silva squalificato. In mezzo al campo quindi esordio da titolare per Perciun, che fin qui aveva giocato appena un minuto con la Primavera.