Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Milan: Savva e Dellavalle dal primo

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Milan, match valido per l'ultima giornata del campionato Primavera 1. Gara dal valore importantissimo per i granata di Scurto, la vittoria è l'unico risultato utile per poter centrare i playoff. Il tecnico ritrova Savva, Dellavalle e Silva dal 1' per la sfida ai rossoneri, convocati ieri da Juric ma non scesi in campo. Di seguito le formazioni ufficiali.