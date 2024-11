Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Monza: Plaia torna tra i pali

Le scelte di Tufano in occasione della sfida tra Torino e Monza

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Monza, gara valida per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1. I granata di Tufano scendono in campo con il consueto 3-5-2 con un solo cambio rispetto al successo sulla Lazio. Tra i pali torna Plaia, al rientro dalla squalifica. Gabellini, infortunato contro i biancocelesti, è nuovamente in panchina.