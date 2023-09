Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Sassuolo, gara valevole per la seconda giornata del campionato Primavera 1 nonché ultima dei granata a Vercelli prima di spostarsi nella nuova casa, ad Orbassano. Scurto opta per il 4-3-2-1. Nella formazione titolare spicca l'esordio di Bianay Balcot in maglia granata come terzino destro. Prima da titolare anche per Padula in attacco, che aveva esordito da subentrato già contro il Genoa. Di seguito le formazioni ufficiali del match.