Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Udinese: ritorna Gineitis

Dopo aver festeggiato l'aritmetica qualificazione ai playoff per la corsa Scudetto, il Torino Primavera torna in campo per affrontare l'Udinese. Qualche novità di formazione tra le fila granata. In difesa Anton parte titolare al posto di N'Guessan, infortunatosi nell'ultima gara contro la Sampdoria. A centrocampo ecco il grande ritorno di Gineitis in Primavera dopo i mesi in Prima Squadra con Juric. Sulla trequarti invece torna titolare Weidmann, al rientro dalla giornata di squalifica.